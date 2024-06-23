"أضغاث أحلام".. رفض شبكي لعودة البيشمركة إلى سهل نينوى: الحشد يدير الأمن ولن نعود للوراء

2024-06-23 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

وصف ممثل كوتا الشبك في مجلس محافظة نينوى محمد عارف، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، عودة البيشمركة الى سهل نينوى بأنه "اضغاث أحلام".

وقال عارف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" سهل نينوى والذي يضم مكونات واطياف واقليات من كل فئات الشعب العراقي عانى مرارة التهجير والاقصاء والتهميش ولا يمكنه القبول بالعودة الى الوراء، مؤكدا بان السهل يدار امنيا من قبل هيئة الحشد الشعبي من خلال لواء 30 بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة العراقية".

واضاف ان" الاوضاع الأمنية في سهل نينوى مستقرة والامان والطمائنية هي سيدة الموقف مؤكدا رفض كل مكونات السهل عودة الاجنحة المسلحة للاحزاب الكردية ومنها الديمقراطي الكردستاني في اشارة منه الى البشمركة".

واشار عارف الى ان" عودة البشمركة الى سهل نينوى اضغاث احلام لدى البعض، لافتا الى ان السهل عانى كثيرا ولايمكن القبول بتكرار ماساته مرة اخرى وكل اطياف السهل متقفة على ضرورة دعم المؤسسة الامنية لانها الاكثر قدرة على مواجهة التحديات".