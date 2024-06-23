السوداني: رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية ملف يحظى باهتمام حكومي كبير

2024-06-23 14:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير اطلع على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.

وشدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.

وأكد السوداني أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.

وكان وزير النقل الأسبق عضو في البرلمان العراقي الحالي عامر عبد الجبار إسماعيل قد أعلن في شهر حزيران من العام 2023، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية.

ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الاوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك.