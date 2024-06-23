بالفيديو.. لعبة HONOR OF KINGS مستمرة في طرحها العالمي

2024-06-23 14:06:47 - المصدر: مجموعة TiMi Studio

لعبة HONOR OF KINGS مستمرة في طرحها العالمي

لعبة موبا للأجهزة المحمولة الأكثر لعباً تواصل توسّعها

بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل حول الموسم الثاني من بطولة Invitational

وكأس العالم للرياضات الإلكترونية

23 يونيو 2024 - بعد طرح لعبة Honor of Kings في العراق خلال شهر فبراير الماضي، آن الآوان للاعبين من جميع أنحاء العالم لتشكيل الفرق والمنافسة في معارك إستراتيجية ضارية مع إصدار لعبة Honor of Kings اليوم على أجهزة iOS وAndroid في اليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا. وبهذه المناسبة، قامت مجموعة TiMi Studio المطوِّرة وLevel Infinite الناشرة للعبة بمشاركة مقطع فيديو تشويقي جديد.

علاوة على ذلك، سيتوفر جميع الأبطال الأصليين، والبالغ عددهم 86 بطلاً، من ضمنهم البطل الجديد سون سي مجاناً خلال الشهر الأول من الإطلاق، حتى يتمكن اللاعبون من اكتشاف واختيار الأبطال الملائمين لأسلوبهم. كما ستتاح لهم فرصة الوصول مجاناً إلى 28 بطلاً من هؤلاء الأبطال و21 مظهراً، وذلك عند أدائهم لبعض الأنشطة داخل اللعبة.

من ستختارون؟

سيشهد الشهر الأول الذي يلي هذا الإطلاق أيضاً تعاوناً مع العلامات التجارية SNK وSaint Seiya وHello Kitty وBruce Lee.

صُمّمَت لعبة الموبا المبتكرة للأجهزة المحمولة Honor of Kings بشكل يتيح مواصلة تطويرها بما يتماشى مع أحدث تطورات الأجهزة المحمولة، مع الإبقاء على المبادئ الأساسية لهذه اللعبة، وهي:

لعب مجاني ونزاهة في الفوز: ساحة لعب متكافئة يتحدّد فيها النجاح عبر مهارات اللاعبين وتكتيكاتهم، وليس من خلال المبلغ الذي ينفقونه.

ساحة لعب متكافئة يتحدّد فيها النجاح عبر مهارات اللاعبين وتكتيكاتهم، وليس من خلال المبلغ الذي ينفقونه. إمكانية وصول متطوّرة للجميع: ظلّ حجم التنزيل الأولي للعبة صغيراً قدر الإمكان كي يناسب الأجهزة محدودة القدرة. ويحرص فريق المطوّرين على العمل باستمرار لدمج ميزات الأجهزة الحديثة، وتحسين تجربة اللعب الشاملة.

ظلّ حجم التنزيل الأولي للعبة صغيراً قدر الإمكان كي يناسب الأجهزة محدودة القدرة. ويحرص فريق المطوّرين على العمل باستمرار لدمج ميزات الأجهزة الحديثة، وتحسين تجربة اللعب الشاملة. شخصيات آسرة ومحتوى جذاب: خلال الأشهر المقبلة، ستنمو القائمة الأولية للعبة والتي ضمّت عند الإطلاق 86 بطلاً مميزاً و 100 مظهر، بالإضافة إلى المزيد من الفعاليات داخل اللعبة، والتي تشمل التعاون مع أكبر العلامات التجارية وأشهر الشخصيات على المستويين العالمي والإقليمي.

خلال الأشهر المقبلة، ستنمو القائمة الأولية للعبة والتي ضمّت عند الإطلاق 86 بطلاً مميزاً و مظهر، بالإضافة إلى المزيد من الفعاليات داخل اللعبة، والتي تشمل التعاون مع أكبر العلامات التجارية وأشهر الشخصيات على المستويين العالمي والإقليمي. مجتمع ودود يضم تشكيلة واسعة من المهارات: تفخر Honor of Kings بتوفير مجتمع ألعاب يتيح أمام اللاعبين المنسجمين في توجّهاتهم إمكانية التلاقي والتنافس ضد لاعبين في مستوى متقارب من المهارات المميزة .

للتعرف على المزيد من أفكار فريق المطوّرين، شاهدوا هذا الفيديو الترحيبي

تساهم Honor of Kings في الجمع بين اللاعبين على منصّة واحدة أينما كانوا، عبر وجود 14 لغة، وشبكة عالمية من الخوادم، مع قائمتها المتنوّعة من الأبطال، والمحتوى المتميز بتنوّعه الثقافي الذي يشمل اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

أخبار الرياضات الإلكترونية

واعتباراً من يوم 29 يونيو، سيجتمع 13 فريقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا والبرازيل وتركيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية في مركز صنواي فيلوسيتي التجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور للمنافسة في الموسم الثاني من بطولة Honor of Kings Invitational والتي ستُمكّن الفرق المشاركة من المنافسة على حصّة من مجموع الجوائز البالغ 300 ألف دولار، مع فرصة متاحة لحجز ثماني مقاعد مضمونة للمشاركة في دور منتصف الموسم من بطولة Honor of Kings Invitational.

وخلال فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، سيجمع دور منتصف الموسم من بطولة Honor of Kings Invitational بين أفضل 12 فريقاً من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على الفوز بحصّة من جائزة البطولة البالغة 3 ملايين دولار.

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