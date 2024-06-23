العثور على قطعتين أثريتين تعودان لعصور تاريخية قديمة في الديوانية

2024-06-23 14:54:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الأحد، العثور على قطعتين أثريتين في المحافظة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة الديوانية، رحيم عودة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تواصلاً مع الجولات التفتيشية التي تقوم بها مفارز قسم حماية الآثار في قيادة شرطة الديوانية بشكل دوري على جميع المواقع الأثرية بالمحافظة، وبمتابعة من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، عثر قسم حماية الآثار والتراث في الديوانية أثناء إجراء الجولات التفتيشية في قاطع آل بدير على قطعتين أثريتين من النوع النادر على شكل أختام تعودان لعصور تاريخية قديمة".

وأضاف عودة: "حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليمهما إلى مديرية مفتشية آثار وتراث الديوانية".