الأنبار.. خطة لفتح مراكز إسعاف فوري على الطرق الرابطة مع الأردن والسعودية وسوريا

2024-06-23 14:54:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن مشاريع المستشفيات المستمرة ونسب الإنجاز فيها، فيما أشارت إلى أن هنالك خطة لفتح مراكز إسعاف فوري على طول الطريق السريع الذي يربط العراق بالدول المجاورة.

وقال عضو اللجنة، أيوب يوسف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة لديها الكثير من المشاريع الصحية قيد الإنجاز، منها مستشفى الكرمة سعة 100 سرير وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 80 %، ومستشفى للجملة العصبية في الرمادي ومستشفى الصقلاوية بتمويل من المنحة السعودية، حيث تحول هذا المشروع إلى وزارة الصحة بسبب تلكؤ العمل، ومستشفى حديثة الذي أنجز بالكامل، ومستشفى الرطبة".

وأضاف يوسف، أن "اللجنة عقدت اجتماعاً مع مدير دائرة صحة الأنبار، حيث تم الاتفاق على إنشاء صالة ولادة في منطقة النخيب ومركز صحي في ناحية الخيرات بالكرمة"، مؤكداً "السعي الجاد على إنشاء مراكز صحية في كل المناطق البعيدة عن مركز المدينة".

وأوضح، أن "مستشفى غسل الكلى لم يؤثث حتى الآن، بسبب تأخر الموازنة، كما أن هنالك عدداً من المشاريع المستمرة توقفت بسبب الموازنة، منها مستشفى الكرمة والصقلاوية، وبعد إقرار الموازنة ستكون جاهزة بالقريب العاجل".

وذكر يوسف، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيارته إلى محافظة الأنبار، أوعز ببناء مستشفى في قضاء الحبانية"، مؤكداً أنه "سيتم إنشاء مستشفى في جميع أقضية الأنبار".

ومضى بالقول: إن "دائرة صحة الأنبار لديها خطة لفتح مراكز إسعاف فوري مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة على طول طريق المرور السريع الذي يربط العراق بالدول المجاورة الأردن والسعودية وسوريا".