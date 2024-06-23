اندلاع حريق في محطة الرميلة يؤثر على التيار بالبصرة.. فيديو

2024-06-23 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بأن ارتفاع درجات الحرارة تسبب باندلاع حريق في محولات الكهرباء بمحطة غاز الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة Ds2 بسبب خلل في خط cs2 نتيجة عطل في المحولة المتنقلة.

وأوضح المصدر أن المحطة الثانية تعمل حالياً على مولد كهربائي احتياطي، في انتظار إعادة تشغيل خط التغذية من محطة الحقن الخامسة.