حجاج من ذي قار يتعرضون لحادث سير بسيط في طريق عودتهم من الأراضي المقدسة

شبكة اخبار الناصرية:تعرض باصان يقلان حجاجا من محافظة ذي قار لحادث سير أثناء عودتهم من أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.وأكد مصدر مسؤول لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة حجاج برضوض طفيفة، وتلقوا العلاج اللازم في موقع الحادث، وهم الآن يواصلون رحلة العودة إلى ديارهم في...

