2024-06-23 15:12:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن آلاف المقاتلين مما يعرف بالمقاومة الإسلامية” يعرضون الانضمام إلى فصائل حزب الله في حربه المتوقعة ضد إسرائيل، خاصة الفصائل العراقية التي أكدت أنها ستقاتل “جنباً إلى جنب” معهم. ونقلت الوكالة عن مسؤولين من فصائل المقاومة الإسلامية ومحللين، أن آلاف المقاتلين من الفصائل في الشرق الأوسط أعلنوا استعدادهم للقدوم إلى […]

ظهرت المقالة حزب الله: مقاتلون من الحشد الشعبي العراقي سيأتون إلى لبنان للمشاركة في الحرب أولاً على ايشان.