عمليات بغداد تعلن اعتقال 18 مطلوبا واغلاق مخازن لبيع الخمور

2024-06-23 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، القبض على 18 مطلوباً قضائياً، بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة واخرين "اطراف مشاجرات" إضافة الى اغلاق مخازن لبيع الخمور غير مجازة في جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بهدف تعزيز الامن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة ومرتكبي النزاعات العشائرية (إرهاب الاحياء السكنية) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، نفذت قطعات قيادة عمليات بغداد ومن خلال الفرقة (الاولى، الثانية، الخامسة) شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها عدد من الواجبات والممارسات الامنية وتفعيل مذكرات القبض القضائية".

وأضافت القيادة، ان "الواجبات اسفرت عن القاء القبض على 18 متهماً، بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة وآخرين (اطراف مشاجرات) ومصادرة الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم بالاضافة الى غلق عدد من مخازن الخمور غير المجازة اصوليا وذلك ضمن مناطق (النهروان، حسينية المعامل، الشعب، حي النصر، حي البساتين، الدولعي، شارع الربيع) في جانبي الكرخ والرصافة".

وأكدت انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".