2024-06-23 15:54:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن نتائج زيارة وفدها إلى العاصمة بغداد، واللقاء بوزير الكهرباء زياد علي فاضل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس محافظة ذي قار، ياس الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك نقصاً واضحاً في الطاقة الكهربائية بمحافظة ذي قار وتزامنه مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ قام مجلس المحافظة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة بعدة اتصالات مع أعلى المستويات، كما قام بزيارات متواصلة إلى بغداد كان آخرها اللقاء بوزير الكهرباء، حيث ترأس الوفد رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، وتمت مناقشة الوضع العام في المحافظة".

وأضاف الخفاجي، أنه "تم الاتفاق خلال الزيارة على زيادة حصة محافظة ذي قار من 1700 ميكا واط إلى 1850 ميكا واط، وهو معدل جيد قد يساعد على تقليل القطع المبرمج الحاصل في المحافظة إلى حد كبير، وكذلك تم الاتفاق على أن تأتي بعض الشركات الاستثمارية التي تعاقدت مع الوزارة إلى محافظة ذي قار لتقوم بإسناد قسم الصيانة في دائرة توزيع الكهرباء، وكذلك معالجة البطالة التي تحصل في المحافظة".

وتابع أن "الزيارة كانت ناجحة حيث ناقشت الكثير من الأمور الأخرى والاتفاق عليها وستظهر نتائجها قريباً، ونعتقد أن هذه الزيارة ستحقق نتائج إيجابية خصوصاً بعد إلحاح الوفد بالاهتمام بشكل خاص بمحافظة ذي قار مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأكد أن "جميع المشاكل والمعوقات التي تحصل في المحافظة هي أمام أنظار رئيس المجلس والأعضاء ودائماً يسعون لحلها خصوصاً بالاتصال ببغداد أو زيارتها".