الكشف عن تسريبات "خطيرة" تهدد مستقبل السيتي

2024-06-23 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

هدد مخترق الإنترنت، ومؤسس موقع "Football Leaks" المتخصص في تسريبات وفضائح عالم كرة القدم، البرتغالي روي بينتو، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، بنشر معلومات خطيرة ستدين مانشستر سيتي أمام قانون اللعب المالي النظيف، على حد قوله.

وقال بينتو، في فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنني "كشفت الوثائق التي نشرتها بشأن السيتي، عن مبالغ مالية دفعها النادي، ولم يتم ذكرها للسلطات الكروية"، مبينا ان "هذه الوثائق جزء من التحقيق الذي تقوم به رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتي.. لقد قدمت الآن 5 أقراص صلبة إلى السلطات الفرنسية والألمانية، تحتوي على ملايين الوثائق، بما في ذلك المزيد عن السيتي، ووصفت محتويات كل منها".

من جانبه أكد الممثل القانوني لبينتو، أنه "تم التواصل معنا من قبل المحققين، من أجل مشاركة المعلومات المتعلقة بمانشستر سيتي، والتي لم تُنشر من قبل"، مبينا اننا "لم نقم بنشر المعلومات حتى الآن، لكن لدينا ملف ضخم من الوثائق المتعلقة بمانشستر سيتي.. سيتم نشر هذه الملفات في وقت ما، لا يمكننا أن نحدد متى، لكننا سنفعل ذلك".

وكانت التسريبات السابقة لبينتو، وراء فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة مفاجئة على السيتي، بالإيقاف عن المشاركة الأوروبية لمدة عامين، في عام 2020، بسبب انتهاك اللوائح المالية، بالإضافة إلى غرامة تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

ونجح مانشستر سيتي بعد ذلك في إلغاء العقوبة، أمام المحكمة الرياضية الدولية.

يذكر أن بينتو، البالغ من العمر 35 عامًا، وُضع ضمن برنامج حماية الشهود منذ عام 2020.

المصدر: وكالات