2024-06-23 16:18:06 - المصدر: منصة إيشان

دعت وزارة الخارجية الكويتية رعايا الدولة إلى العدول عن التوجه إلى لبنان وطالبت المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة بأسرع وقت. وقالت الخارجية في بيان حول التطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة: “تُجدد وزارة الخارجية دعوتها لكافة المواطنين الكرام بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها […]

ظهرت المقالة الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان وعدم السفر لها أولاً على ايشان.