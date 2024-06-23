القوات العراقية تعلن عن ضربات "موجعة للإرهاب".. فيديو

2024-06-23 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الاحد، عن سلسلة من العمليات "الناجحة" التي نفذتها القوات الأمنية ضد تنظيم "داعش" في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت القيادة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية العراقية تمكنت في 20 حزيران من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة وادي الشاي ووادي أم الخناجر ضمن قاطع كركوك.

وأضافت القيادة، أن هذه العملية جاءت بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات العناصر الإرهابية في المنطقة.

وفي 22 حزيران، نفذت القوات العراقية عملية نوعية أخرى أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين في بلكانة، شرقي صلاح الدين.

وأكدت القيادة أن هذه العمليات المتتالية تعكس التزام القوات الأمنية بملاحقة فلول داعش وتوجيه ضربات موجعة لهم في كل مكان.

وفي تطور آخر، أعلنت القيادة اليوم، 23 حزيران، عن تنفيذ ضربة جوية مدمرة استهدفت وكراً مهماً لمفارز داعش في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وأوضحت أن هذه العملية تمت بفضل جهود مديرية الاستخبارات العسكرية الذين استخدموا موارد المراقبة الفنية والبشرية بشكل مثالي، وتحت إشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وأضافت القيادة، أن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F-16 أسفرت عن تحويل الوكر إلى ركام فوق رؤوس ثلاثة إرهابيين كانوا بداخله، كما تم تدمير عدد من المضافات والكهوف التي كانت تحتوي على أسلحة وعتاد ومواد لوجستية.

وأكدت القيادة أن القوات الأمنية العراقية تواصل مهامها البطولية في ملاحقة فلول داعش، مشددة على أن هذه الزمر الإرهابية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بفضل الشجاعة والتفاني الذي يظهره رجال الأمن. وقالت القيادة: "لا مكان للإرهاب في عراقنا"، مجددة التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.