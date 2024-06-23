أهالي بغداد لا يخرجون "إلا مضطرين".. ركود اقتصادي يضرب الأسواق والسبب "درجات الحرارة"

2024-06-23 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، ان ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير دفع الى ركود اقتصادي في عموم أسواق العاصمة بغداد.

وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع درجات الحرارة له تأثيرات على الوضع الاقتصادي، فهذا الارتفاع دفع الى عملية ركود اقتصادية في عموم أسواق العاصمة بغداد، خاصة ان الجو الحار قلل من الحركة البشرية في الأسواق والشوارع وهذا الامر يدفع الى الركود، لافتا الى ان المواطنين اصبحوا لا يخرجون من المنازل الا بالحالات الاضطرارية جداً".

وبين ان "الركود في السوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، اكيد سيكون له تأثير على انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فسيقل الطلب عليه في الأسواق لغرض الاسترداد بسبب عملية الركود بصورة عامة في الأسواق بمختلفها".

وسجلت مناطق العراق لاسيما في الوسط والجنوب درجات حرارة مرتفعة تخطت الخمسين مئوية في بعض المدن لتسجل الأعلى عالميًا لاسيما في العمارة والبصرة.

وتسببت موجات الحرارة التي يشهدها العراق بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في محافظة ذي قار التي تعتبر من أكثر المناطق العراقية تأثرًا بالحرارة بسبب موقعها بالجنوب العراقي.

وعادة ما تقوم الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية الى اتخاذ قرارات لمواجهة موجات الحر عبر الإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي او منح مجالس المحافظات والمحافظين صلاحية التعطيل.

في حين توصي مديرية الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق او تسجيل حوادث بسبب الحرارة ومنها عدم الخروج في وسط النهار او ارتداء قبعات لحماية فروة الرأس من الشمس او عدم ترك العطور او المواد الكيماوية داخل العجلات.