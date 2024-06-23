التجارة تعلن تسويق نحو 5 ملايين و200 ألف طن من الحنطة حتى الآن

2024-06-23 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن الكميات المسوقة من الحنطة حتى الآن.

وقال مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تسلمت حتى الآن بحدود 5 ملايين و200 ألف طن من الحنطة"، مبيناً أن "عملية تسلم الحنطة ما زالت مستمرة".

وأضاف أن "هناك 700 ألف طن متبقية من العام الماضي"، متوقعاً "ارتفاع إنتاج الحنطة بمقدار مليوني طن عن إنتاج العام الماضي".

وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.