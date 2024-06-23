كوكوريلا يحدد موقفه من الانتقال إلى قطبي الدوري الإسباني

2024-06-23 17:06:02 - المصدر: واع





متابعة - واع

حدد مارك كوكوريلا، ظهير تشيلسي، موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، قطبي الدوري الإسباني.

ويرتبط كوكوريلا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2028.

وقال كوكوريلا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أفكر في العودة إلى برشلونة، هذا الأمر لا يخطر ببالي وأعتقد أن ذلك أصبح من الماضي. لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكني لا أفكر في ذلك".

وأضاف، "لقد مررت بسنوات صعبة في تشيلسي، لكني سعيد وعائلتي تشعر بالراحة هناك".

وبخصوص احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في الماضي، علق قائلا: "كانت هناك بعض الشائعات، لكني لا أعرف الكثير عنها، أحاول ألا أستمع لمثل هذه الأمور، لأن ذلك قد يصيبني بالجنون".

يذكر أن كوكوريلا شارك مع منتخب إسبانيا في مباراتي كرواتيا وإيطاليا في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة في ألمانيا.

المصدر : كورة