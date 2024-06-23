جمعية فقراء تحذر من ازالة التجاوزات: مخالفة قانونية ولكن الانسانية مطلوبة

2024-06-23 17:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت جمعية تعنى بالفقراء، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، أن رفع أزقة الفقراء يجب ان يكون وفق سياسية شاملة وليس باستخدام القوة، فضلا عن ضرورة توفير بديل.

وقالت رئيس جمعية الإلهام لرعاية الفقراء الهام قدوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسبابا عدّة دفعت عشرات الالاف من الاسر للسكن في العشوائيات ومناطق التجاوز في بغداد وبقية المحافظات منذ سنوات طويلة"، لافتة الى أن "الفتن والاضطرابات الأمنية وراء انتقال نصف سكان العشوائيات واختيارهم للعيش في مناطق تنعدم بها أبسط مقومات الحياة خاصة الخدمات الرئيسية".

وأضافت، إن "التجاوز هو مخالفة قانونية ولكن الابعاد الإنسانية يجب ان تكون حاضرة في مراعاة أوضاع الاسر من خلال التريث في رفع التجاوزات والسعي لخلق بديل حقيقي من خلال قانون العشوائيات يحفظ كرامة الفقراء يعطيهم امل بالحياة".

وأشارت الى أن "رفع التجاوزات بالقوة دون بديل سيزيد من مأساتهم ويخلق مشاكل لا تحصى ويدفع الشباب الى منزلقات غير محمودة العواقب"، مبينة أن "رفع التجاوزات يجب ان يكون وفق سياسة شاملة وليس من خلال القوة التي تخلق حالة اليأس في نفوس الفقراء".

وتقود عدة محافظات وعلى رأسها البصرة وواسط وكربلاء، حملة واسعة لرفع التجاوزات، فيما يؤكد المسؤولون ان اعدادا كبيرة من المتجاوزين يمتلكون منازل أخرى او لديهم مورد مالي جيد وسيارات فارهة، ويسكنون التجاوز بغية رفع فائدتهم وارباحهم، فيما توعد المحافظون بتوفير البديل للفقراء والمعدومين فقط.