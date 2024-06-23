مقتل 3 إرهابيين داخل وكر في جبال حمرين

2024-06-23 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، مقتل 3 إرهابيين بأحد أوكار داعش الخائبة في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به قطعاتنا الأمنية البطلة، في تعقب العناصر الإرهابية المنهزمة، وبعد الضربات الموجعة التي تلقتها عناصر داعش الخائبة خلال الأيام الماضية، وبعد قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي، وادي ام الخناجر ضمن قاطع كركوك بتاريخ 20 حزيران، ومن ثم قتل سبعة إرهابيين يوم أمس 22 حزيران في بلكانة قاطع شرقي صلاح الدين، تمكنت قطعاتنا البطلة هذا اليوم 23 حزيران، وبجهد مميز من أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامهم الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية، وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من استهداف وكر مهم لمفارز داعش الإرهابية الخائبة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخله 3 عناصر إرهابية".

وأضافت، إنه "بعمل بطولي من صقورنا الأبطال تم توجيه ضربة جوية مدمرة بطائرات F_16 لهذا الوكر وحولته إلى ركام فوق رؤوس الإرهابيين، وتم تدمير عدد من المضافات والكهوف وما تحتويه من أسلحة واعتدة ومواد لوجستية".