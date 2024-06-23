2024-06-23 17:30:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية عراقية استهدفت وكراً لعصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين. وقالت الخلية في بيان تلقته “إيشان”، إنه “استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به قطعاتنا الأمنية البطلة، في تعقب العناصر الإرهابية المنهزمة، وبعد الضربات الموجعة التي تلقتها عناصر داعش الخائبة خلال الأيام الماضية، وبعد قتل ثلاثة إرهابيين في […]

ظهرت المقالة ضربة جوية تدمّر وكراً بداخله 3 إرهابيين في جبال حمرين أولاً على ايشان.