زاخو.. دخول نحو 55 ألف سائح خلال عيد الأضحى (صور)

2024-06-23 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في ادارة زاخو المستقلة، يوم الأحد، عن زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين إلى المدينة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال المسؤول الإعلامي في دائرة السياحة بزاخو بيوار سندي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السياح الذين زاروا المواقع السياحية في المدينة بلغ 54,664 سائحا حيث جاءوا من مختلف محافظات العراق ومن دول اخرى ايضا".

واوضح ان "هذا العام شهد ارتفاعا كبيراً في عدد السياح ويرجع ذلك الى افتتاح عدد كبير من المواقع السياحية الجديدة في ادارة زاخو المستقلة خلال العام الماضي".

وتقع مدينة زاخو في إقليم كوردستان على الحدود التركية وتضم أكثر من 160 موقعا سياحيا متنوعا مما يجعلها وجهة مثالية للسياح من داخل العراق وخارجه الساعين لاستكشاف تراثها الثقافي الغني وجماليات طبيعتها الساحرة.