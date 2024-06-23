الدفاع المدني في ذي قار تكشف إحصائية بعدد الحرائق وتطرح 3 أسباب

2024-06-23 18:12:02 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباحكشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن إحصائية بعدد الحرائق لـ 3 أشهر، فيما حددت 3 أسباب تقف وراء غالبيتها.وقال مدير الدفاع المدني في محافظة ذي قار العميد أحمد الموسوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ذي قار شهدت زيادة في نسبة الحرائق مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة".وأضاف، أن "أعداد الحرائق بلغت خلال شهر نيسان الماضي 43 حريقا ، فيما بلغ عددها خلال شهر آيار 65 حريقا"، مؤكدا أن "عدد الحرائق حتى العشرون من حزيران الجاري بلغ 58 حريقا".وأشار الموسوي، الى أن "أغلب الحرائق تحدث بسبب التماس الكهربائي والأحمال الزائدة ورداءة التوصيلات الكهربائية".وأشار إلى أن "مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار نظمت حملات مكثفة لزيادة الوعي الوقائي واجراء الكشوفات على الأبنية والمشاريع والأسواق والمولات، والتأكد من توفر مستلزمات الأمان وإحالة المخالفين الى جلسة الفصل في مقر مديرية الدفاع المدني العامة في بغداد، وفي حال الإصرار على المخالفة يتم غلق المشروع استناداً للصلاحيات المخولة للمحافظ الذي يعد الرئيس الأعلى للدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة2013".