أمانة بغداد تحدد أهم ضوابط نصب الاكشاك بالمناطق الترفيهية

2024-06-23 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع -هندرين مكيحددت أمانة بغداد، اليوم الأحد، أهم شروط وضوابط نصب الاكشاك في المناطق الترفيهية ، فيما أكدت استمرار عمل فرق رفع التجاوزات ودوائر البلدية للحفاظ على جمالية هذه الأماكن لتكون مناطق ترفيهية وجاذبة للمواطنين في بغداد.وقال المعاون الفني للعلاقات والإعلام في الأمانة عدي كاظم طالب لوكالة الأنباء العراقية(واع):إنه "لا يوجد حالياً عملية نصب للبسطات او الاكشاك في الإمكان الترفيهية المطورة حديثاً والتي افتتحت من قبل أمانة بغداد مؤخراً مثل كورنيش ابو نؤاس والعطيفية والكاظمية والجادرية، ولم تصدر موافقات نصب الاكشاك في هذه الأماكن".وأضاف أن "هناك فرقا خاصة برفع التجاوزات التي قد تحدث بهكذا أماكن من خلال دوائر البلدية للحفاظ على جماليتها وما يشاهد حالياً عبارة عن باعة متجولين ولا يوجد أي شيء ثابت على الأرض".وأضاف طالب، أن "هناك ضوابط خاصة تضعها أمانة بغداد من خلال لجنة في دائرة التصاميم لاختيار الأماكن التي ممكن ان تكون بها اكشاك من خلال شروط تضعها هذه اللجنة وأهمها أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنطبق عليه شروط نصب الاكشاك".