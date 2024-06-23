نائب "مصدوم" من عمليات نهب عقارات دامت 15 سنة في محافظة عراقية

2024-06-23 18:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب امير المعموري، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، عن عمليات وصفها بـ"الصادمة" تقوم بها شبكات نهب وتزوير العقارات منذ 15 عاما.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاداء الرقابي في مكافحة الفساد لا يقل اهمية عن مكافحة الإرهاب فكليهما عدو للشعب"، لافتا الى ان "ما كشفناه في بابل خلال الاشهر الماضية صادم من ناحية تراكم الفساد وتغلغله واستنزاف خياراتها بشكل كبير".

وأضاف انه "تم ضبط اوراق لعقار مزور بقيمة مليارين و500 مليون دينار في الحلة"، لافتا الى ان "متابعة هذا الملف كشف عن السياقات التي تعتمد من قبل شبكات التزوير في نهب العقارات منذ 15 سنة والتي تسببت في خسائر تقدر باكثر من ترليون دينار على الاقل"، معتبرا ان "شبكات العقارات تحتاج الى رادع حقيقي لاننا امام سيناريو اخر لنهب الاراضي والاموال".

واشار الى ان "الملف بالكامل تم رفعه الى النزاهة للتحقيق به لكن الاهم اعادة تقييم الموقف وكشف جميع الدور والاراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تم السيطرة عليها بدون وجه حق"، مبينا ان "ما كشفناه هو نسبة قليلة من خفايا ما يحصل في بابل لسنوات طويلة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة تصدر دائرة عقارات محافظة بابل كأعلى نسبة في العراق بتقاضي الرشوة، وبلغت اكثر من 47%، تليها محافظة كربلاء بنحو 40%.