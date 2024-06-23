انخفاض ملحوظ.. رياح شمالية تكسر من حدة الموجة الحارة في العراق

2024-06-23 18:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، وجود انخفاض ملحوظ في درجات وانتهاء موجة الخمسين درجة مئوية، بسبب هبوب رياح شمالية معتدلة، بدءاً من يوم غد الاثنين، في حين لفت إلى عدم وجود إشارة على المدى القريب لموجة حر شديدة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "انكسار الأجواء الساخنة يبدأ غداً الاثنين في أغلب محافظات البلاد بسبب هبوب رياح شمالية معتدلة تنشط الأيام المقبلة وغالباً تراجع رزنامة معدلات الخمسين درجة مئوية إلى نحو (45) مئوية في العاصمة بغداد والمدن الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط".

ولفتت الزيادي إلى أن "درجات الحرارة ستكون ادنى من ذلك في مناطق غربي وشمال البلاد"، مبيناً أن "محافظة البصرة تسجل (49) درجة مئوية وتلتحق الثلاثاء بانخفاض إضافي".

وبيّن الزيادي، أن "الأجواء صيفية ستبقى اعتيادية حارة نهاراً لكن الشعور أفضل عما سلف قبل أيام"، مشيراً إلى "بقاء معدلات الحرارة هكذا بين انخفاض وارتفاع طفيف جداً حتى نهاية الشهر الحالي، وهناك مجدداً أنخفاض مطلع شهر تموز ولا اشارة على المدى القريب لموجة حر شديدة متوقعة خلال فترة عشرة ايام القادمة".