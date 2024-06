2024-06-23 18:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:التقى وفد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار، السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المحافظة. وبحسب بيان رسمي لمكتب عضو المجلس عزة الناشي اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فقد ركز اللقاء على ضرورة استقرار محافظة ذي قار وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية...

The post وفد من مجلس ذي قار يبحث ملفات الكهرباء والمياه مع السيد عمار الحكيم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.