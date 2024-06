2024-06-23 18:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تلفزيون الناصرية: تعيين المهندس عماد علي رزوقي مديرا لبلدية الناصريةيتبع..

The post تلفزيون الناصرية: تعيين المهندس عماد علي رزوقي مديرا لبلدية الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.