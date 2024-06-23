كركوك تقيم أكبر مهرجان رياضي هذا العام (صور)

2024-06-23 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك، يوم الأحد، مهرجان رياضي موسع شارك فيه 12 اتحاداً لمختلف الرياضات في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية فرع كركوك، حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حرصت على إقامة المهرجان بمشاركة عدد كبير من رياضيي كركوك، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".

وبين أن "المهرجان الرياضي الموسع أقيم بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي وبتنظيم عالٍ من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية فرع كركوك، وتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات الخاصة بالاتحادات الفرعية التي شاركت بالمهرجان الذي يعد الأكبر خلال هذا العام".

وأضاف "الفعاليات التي تمثل 12 اتحاداً فرعياً دخلت ضمن منهاج المهرجان، وهي الرماية، والشطرنج، والتايكواندو، والدراجات الهوائية، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، والبهايوث القتالية، والفروسية، والجمناستك، والكرة الطائرة، والكراتيه، والبيسبول".

وأوضح خالد أن "الهدف من إقامة مثل هكذا مهرجانات هو لتنشيط التنافس الشبابي واكتشاف المواهب وتشجيع الواعدة منها".