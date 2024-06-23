السفير الياباني: حريصون على زيادة استثماراتنا في العراق بمشاريع طموحة

2024-06-23 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الأحد، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في العراق عبر الزج بمشاريع طموحة تنفذها شركات رصينة مع توفير فرص العمل، فيما أشارت شركة تويوتا إلى حرصها على دعم قطاع الاستثمار.وقال ماتسوموتو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستثمارات اليابانية واعدة في العراق وخاصة عبر الشركات الخاصة، والسوق العراقي كبير واستفاد من خبرات الشركات اليابانية وهنالك حرص على زيادة هذه الاستثمارات عبر الزج بمشاريع طموحة تنفذها شركات رصينة".وأضاف، "من بين تلك الشركات شركة تويوتا التي تتمتع بسمعة جيدة لما تنتجه من سيارات اعتمادية وذات تقنيات عالية وكذلك بما توفره من فرص عمل للعراقيين وكذلك فرصة تدريب والحكومة من سيارات هناك توفير فرص لتدريب العراقيين وهو ما نحرص عليه".وأضاف، أنه "تم اليوم إطلاق برادو 250 الجديدة في العراق بمناسبة مرور 70 عاماً على انطلاق شركة تويوتا، وكانت أول سيارة للشركة تدعى "تويوتا بي جي" في عام 1951 والسيارة الجديدة تذكرني بالصلابة الأصلية لسيارات تويوتا مع مستويات الراحة المتطورة والأداء والكفاءة".من جانبه قال رئيس شركة تويوتا العراق سردار البيباني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نعلن عن دخول سيارة تويوتا برادو لأول مرة في العراق بحلة جديدة تختلف عن الطراز السابق، وتويوتا استثمرت الكثير لتصنع هذه السيارة التي تلائم الأجواء العراقية والوقود وذوق المستخدم العراقي".وأشار إلى أن "لدى شركة تويوتا برامج كثيرة وخطط مهمة وواجبات للتعاون مع العراق وخطواتنا تركز على دعم قطاع الاستثمار في العراق وتهيئة فرص العمل والبرامج الطموحة للشباب العراقي والحكومة العراقية مهتمة جدا بوجود الشركات اليابانية في القطاع الخاص".