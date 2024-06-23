الدفاع تدعو المتقدمين في الدورة 114 الى مراجعة مستشفى الحسين العسكري

2024-06-23 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجهت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، دعوة للمتقدمين في الدورة ١١٤ الى مراجعة مستشفى الحسين العسكري.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الدفاع/ الكلية العسكرية، تدعو المتقدمين للقبول في الدورة ١١٤ والذين اجتازوا كافة الاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح والمبينة أرقامهم التعريفية ومواعيد مراجعتهم بالقوائم المرفقة طياً مراجعة مستشفى الحسين العسكري وكما مؤشر إزاء كل منهم".