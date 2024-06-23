البصرة.. تعويض متجاوزي كازينو لبنان بقطع أراض سكنية (وثائق)

2024-06-23 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، توجيهاً الى مديرية بلدية شط العرب يقضي بتخصيص قطع أراض سكنية للمتجاوزين في كازينو لبنان.

وذكرت وثائق صادرة عن قسم الإسكان في ديوان المحافظة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيه محافظ البصرة المتضمن تخصيص قطع أراض سكنية الى المتجاوزين على ارض كازينو لبنان والذين تمت إزالة مساكنهم والبالغ عددهم 184 متجاوزاً.

وأضافت الوثائق ان "التوجيه يقضي بتخصيص قطع الأراضي ضمن اقرب وجبة للمستحقين".

وكانت القوات الأمنية في البصرة وبلدية المحافظة بدأت في 1 حزيران الجاري، برفع التجاوزات في كازينو لبنان.

وقال مدير بلدية البصرة، فراس عبد الخالق، إن "هذه المنطقة ستكون المنطقة الترفيهية الأولى في البصرة بعد رفع كافة التجاوزات".

وشرعت الحملة "بهدم الدور الفارغة والتي توجد عليها دعاوي ومشاكل أخرى أما الجزء الأخرى من الحملة هي جعل قاعدة بيانات تتضمن جميع الوافدين والساكنين في منطقة كازينو لبنان" وفقا لمدير البلدية.





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