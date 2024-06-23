2024-06-23 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، عن تعزيزها مبادرة مشروع المدارس ذات المعايير الدولية خارج المدن.

ونظمت المديرية بحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، "ورشة تعريفية ترأسها المدير العام للتعليم العام علي سعود عبد المجيد وإشراف اللجنة المختصة".

وتضمنت الورشة وفقاً للبيان "استعراضا للمناهج التي ستُدرس فيها والخدمات التي تتلقاها الهيئات التعليمية والتلاميذ والعمل على تطبيق المشروع في 200 مدرسة جديدة في عموم العراق بعد نجاح التجربة وعلى مدى خمس سنوات ماضية في محافظة البصرة بواقع خمسين مدرسة وكربلاء المقدسة في 15 مدرسة، لمدة ثلاث سنوات متتالية".



