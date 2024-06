تلفزيون الناصرية: المحافظ يصدر امرا بتكليف “جبار لفتة بردان“ مديرا لبلدية قلعة سكر

2024-06-23 19:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل بأن محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، أصدر اليوم الأحد أمراً إدارياً بتكليف جبار لفتة بردان مديراً لبلدية قضاء قلعة سكر، خلفاً للمدير السابق سلمان جابر سخينه.انتهى.

