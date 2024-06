2024-06-23 19:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل بأن محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، أصدر اليوم الأحد أمراً إدارياً بتكليف أحمد رشيد ابيه مديراً لبلدية قضاء الرفاعي، خلفاً للمدير السابق أسامة جاسم غني.انتهى.

