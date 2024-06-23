نائب يكشف خفايا عملية "بلكانة": اصطادت 3 من اهم قادة داعش

2024-06-23 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب علي نعمة، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، ان التنسيق الاستخباري بين القوات الأمنية المختلفة، ادى الى نجاح عملية بلكانة في قتل 7 عناصر من داعش بينهم قيادات، فيما اشار الى ان هذه العملية هي الـ 11 من نوعها.

وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التنسيق الاستخباري بين مختلف عناوين المؤسسة الامنية العراقية خطوة مهمة لخلق تكاملية في تحديد الاهداف المهمة من خلال الرصد والتعقب، وصولا الى اعطاء الضوء الاخضر بعمليات نوعية تؤدي الى قتل واعتقال رؤوس الشر في داعش وخلاياه النائمة".

واضاف ان "الجهد الاستخباري لعدة مؤسسات كان يعمل بشكل دؤوب لاسابيع في رصد عدة اهداف هامة في عمق مرتفعات بلكانة شمال قضاء طوزخوماتو شرق صلاح الدين قبل ان يتم توجيه ضربتين جويتين يوم امس لتؤدي الى قتل 7 من افراده بينهم 3 قيادات من داعش الارهابي".

واشار الى ان "عملية بلكانة هي 11 من نوعها في ضرب الاهداف النوعية لخلايا الارهاب وقتل قادتها"، لافتا الى ان "اختراق عدة خلايا في الاشهر الاخيرة اعطت معلومات غاية في الدقة حول نشاط الخلايا النائمة ومخابئ اختفاء قادتها في المناطق النائية سواء حمرين او بلكانة او وادي الشاي وغيرها".

وتابع، ان عملية بلكانة ضربة موجعة لداعش الارهابي، مشيدا بالدور الاستخباري لكل الاجهزة الامنية في التنسيق وصولا الى ضرب الاهداف بدقة عالية لانهاء ما تبقى من فلول الارهاب".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق، عن تنفيذ صربتين جويتين بطائرات أف 16، على مفرزة ارهابية وانفاق واوكار داعش، ما ادى الى مقتل 7 عناصر بينهم قياديون.



