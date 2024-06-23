2024-06-23 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

رد رئيس اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA علي محسن، اليوم الأحد، على الخبر الذي نشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية والذي أشار إلى تخزين “حزب الله” السلاح والصواريخ في مطار بيروت لافتا إلى أن “الصحيفة لم تقدّم أي دليل أو برهان على ذلك”. وقال علي محسن إن ما نشر “مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت […]

ظهرت المقالة لبنان ترد على “تلغراف”: لم نخزّن صواريخ وأسلحة في مطار رفيق الحريري أولاً على ايشان.