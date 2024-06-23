يورو 2024.. قرار عاجل من يويفا بعد "واقعة" رونالدو

2024-06-23 19:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تشديد الإجراءات الأمنية على جانب الملاعب، لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد أن بلغت المشكلة ذروتها عندما حاول 6 مشجعين على الأقل التقاط صور شخصية مع كريستيانو رونالدو.

وقال "يويفا" في بيان رسمي: "سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية في الملاعب العشرة في ألمانيا، رغم أنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية".

وأضاف: "أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقا لقواعد الملعب، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول المباريات كافة، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".

واقتحم 4 مشجعين أرض الملعب لملاحقة رونالدو، أثناء المباراة التي فاز فيها منتخب البرتغال على تركيا 3-0، كما حاول كثيرون الوصول له بعد انتهاء المباراة.

وعلى الرغم من أن مقتحمي الملعب كانوا يريدون فقط التقاط صور شخصية مع الدون، إلا أن الخطة الأمنية للبطولة تهدف أيضا لحماية اللاعبين من الأذى.

وشهدت مباريات "يورو 2024" اقتحام العديد من المشجعين لأرض الملعب، بما في ذلك مشجع يحمل كاميرا اقترب من النجم البلجيكي كيفن دي بروين، في مباراة ضد سلوفاكيا في فرانكفورت.



