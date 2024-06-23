مهدي كريم ونجيب صليوة يغادران الى كوالالمبور لحضور قرعة التصفيات المؤهلة للمونديال

2024-06-23 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيغادر يوم الثلاثاء المُقبل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور المدير الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم والمدير الفنيّ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم / وكالةً وسام نجيب صليوه، للمشاركة في قرعة التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام يوم 27 حزيران الحالي، وستؤكد مرحلة المجموعات تأهلَ ستة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم FIFA 2026 والتي ستضم 48 منتخباً في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " متصدر كل مجموعةٍ ووصيفه (ستة منتخبات في المجموع) سيتأهل مباشرةً إلى كأس العالم، أما المنتخباتُ التي تحتلُ المركزين الثالث والرابع في كل مجموعةٍ (ستة منتخباتٍ في المجموع) فستتنافسُ فيما بينها ضمن الدورِ التأهيليّ الرابع، حيث ستُوزع على مجموعتين تضم كلا منهما ثلاثة منتخبات، على أن تُقام مبارياتُ هذا الدور خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2025، وسيتأهل من هذه المرحلةِ منتخبان مباشرةً إلى النهائيات".وأضاف البيان، أن " الوصيفين في مجموعتي المرحلة الرابعة سيخوض مواجهةً فاصلةً ذهاباً وإياباً، حيث سيُشارك الفائزُ منهما في التصفياتِ الفاصلةِ بين المناطق القارية التي سينظّمها FIFA خلال شهر آذار 2026، حيث ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمنتخبات الاتحاد الآسيويّ للتأهل إلى بطولةِ كأس العالم 26 FIFA".