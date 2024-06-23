نادي الفرات يحرز لقب بطولة الأندية الجنوبية لكرة السلة للأشبال

2024-06-23 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت في قاعة الشهيد حيدر كامل برهان بمدينة الناصرية بطولة الأندية الجنوبية للأشبال بكرة السلة تولد (2010) .وذكر بيان لاتحاد كرة السلة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " البطولة نظمت بمشاركة أندية الرميثة من المثنى والنعمانية من واسط والفرات من ذي قار ،فيما تخلفت أندية محافظة البصرة ومحافظة ميسان عن الحضور ".وأضاف، أن " نادي الفرات من ذي قار أحرز لقب البطولة بعد فوزه على النعمانية بنتيجة (34) مقابل (18) نقطة وعلى الرميثة (53) مقابل (26) نقطة، وحصل نادي النعمانية على المركز الثاني بعد فوزه على الرميثة بنتيجة (28) مقابل (24) نقطة".وبين أن " اللاعب حسن فراس حصل على لقب هداف البطولة إضافة الى لقب أفضل لاعب فيها ".