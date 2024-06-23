الداخلية: أكثر من 5000 حريق اندلع خلال 5 أشهر في عموم العراق

2024-06-23 20:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد، عن أندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد الحرائق التي حصلت من الأول من كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من حزيران/ يونيو الجاري بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.

وأشار إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الحرائق بنسبة 44% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي تم تسجيل 10 آلاف و19 حريقاً فيه خلال الأشهر الخمسة الأولى.

وعزا ميري الجزء الأكبر من الحرائق إلى التماس الكهربائي، والعامل الثاني هي حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث الحرائق الناتجة عن الإهمال وعبث الأطفال، والرابع أعقاب السجائر وهذه تقريباً أسباب مهمة ورئيسية تنتج عنها الحرائق.