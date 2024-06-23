محافظ ذي قار يعفي مديري بلديات الناصرية والرفاعي وقلعة سكر (وثائق)

2024-06-23 20:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، اليوم الأحد، عدة أوامر إعفاء بحق مديري بلديات الناصرية والرفاعي وقلعة سكر.

وطبقاً لوثائق حصلت وكالة شفق نيوز عليها، فإن " الابراهيمي اعفى مدير بلدية الناصرية علي عبد الستار، وعيّن عماد رزوقي بدلاً منه، فيما اعفى مدير بلدية الرفاعي اسامة غني، وعيّن أحمد رشيد ابيه بدلاً منه".

وتابعت الوثائق، كما "اعفى مدير بلدية قلعة سكر سلمان سخينه، وعيّن جبار بردان، بدلاً منه".

وكان مجلس محافظة ذي قار صوت الشهر الماضي على إعفاء مديري بلدية الناصرية والرفاعي من منصبهما وتكليف معاونيهما لحين اختيار بديل عنهما بتصويت المجلس.