خلال 6 أشهر.. الداخلية تكشف عن إحصائية بعدد الحرائق وعمليات الإنقاذ والتفتيش

2024-06-23 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إحصائية بعدد الحرائق وعمليات الإنقاذ والتفتيش خلال 6 أشهر، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني أن هنالك تهويلا بنسبة الحرائق بالعراق والحوادث فيه أقل من دول الجوار.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الحرائق حتى منتصف هذا العام بلغ 5544 حريقاً، وهو أقل من الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجلنا انخفاضا بنسبة 44%، إذ بلغ عدد الحرائق بذات الفترة من العام الماضي نحو 10019 حادثا".وأضاف، أن "فرق وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الدفاع المدني نفذت 3915 ممارسة وقامت بـ 165عملية إنقاذ من الحرائق والعمل مستمرا وبمستوى التحدي"، مبيناً ان "هذه الجهود أثمرت عن إنقاذ مبالغ مالية بلغت بخمسة وثمانين مليارا وتسعمئة مليون وخمسمئة ألف دينار عراقي".وتابع أن "فرق الدفاع المدني نفذت كذلك 10679 عملية تفتيش، وأقامت 1221 دعوى ضد المخالفين، منها 515 دعوى ذهبت إلى محكمة الجنح".وتابع أن "للحرائق 5 مسببات غالباً، تتنوع ما بين التي تتم بفعل فاعل أو الناتجة عن الإهمال والتقصير بإجراءات السلامة وعبث الأطفال وأعقاب السكائر.ولفت إلى أنه "كذلك بلغ عدد كشوفات التحقق من شروط السلامة على المشاريع 72144 مشروعاً، وتم إغلاق 162 منها في عموم المحافظات".بدوره أكد مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم خلال المؤتمر إنه " حصلنا على موافقات بغلق كل المشاريع المخالفة لشروط السلامة بلغت 257 مشروعا تم إغلاق 162 منها".وأضاف، " هنالك تهويل في نسبة الحرائق التي تحدث في العراق، وحالنا في العراق أفضل من العديد من دول الجوار كالسعودية على سبيل المثال بعدد الحرائق".