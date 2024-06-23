الإعلام الحكومي: تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير الأغر

2024-06-23 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير الأغر.وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر المجيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين، المُنعقدة في 2024/6/10، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، الموافق للخامس والعشرين من شهر حزيران سنة 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع يوم الغدير، استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ز) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024).