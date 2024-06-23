الدفاع المدني تعلن انخفاض الحرائق بنسبة 44 بالمئة مقارنة مع العام الماضي

2024-06-23 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- محمد الطالبيأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المديرية بالدماء الشابة والتخصيصات المالية التي وصلت قيمتها إلى 50 مليار دينار، فيما أكدت انخفاض معدل الحرائق في البلاد بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي.وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية الدفاع المدني أصدرت جملة من الإرشادات والوصايا للمواطنين والمحال التجارية والمولات ودوائر الدولة للحد من الحرائق ومن بينها ضرورة عدم تحميل النقاط الكهربائية أكثر من الأحمال المقررة، واتباع أسلوب الخزن الصحيح، وتوفير منظومات الإطفاء في المحلات والتعرف على كيفية استخدامها، وتثبيت رقم الدفاع المدني في المنازل والمحال التجارية وغيرها لتسريع وصول فرق الدفاع المدني حال وقوع حادث بأسرع وقت ممكن".وبخصوص المخالفات، بين كاظم أن "المخالفات تحال إلى جلسة الفصل وفق قانون الدفاع رقم 44 لسنة 2013 حيث يغرم المخالف من 250 ألف دينار إلى مليون دينار مع غلق المشروع في حالة بقاء المخالفة، وفي حالة إصرار المخالف يحال للمحاكم المختصة والقضاء".وتابع، أن "مديرية الدفاع المدني حصلت على دعم من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتخصيص 25 مليار دينار لشراء أدوات اختصاصية، وتخصيص 25 مليار دينار لبناء 100 مفرزة إطفاء نموذجية، إضافة إلى التعاقدات على عجلات اختصاصية وحوضية لاستخدامها في البنايات متعددة الطوابق وتخصيص أكثر من 300 عجلة حوضية من موارد وزارة الداخلية لاستخدامها في المناطق المقدسة والأزقة الضيقة والمناطق التجارية".وواصل أنه "تم زج 4556 منتسباً من ذوي العقود الشابة مع رجال الدفاع المدني"، مؤكداً أن "هذا الدعم سيؤدي إلى رفع مستوى المديرية في التعامل مع التحديات".وأشار مدير الدفاع المدني، إلى أن "حوادث الحرائق منذ بداية العام إلى 31 آيار للعام الجاري انخفضت بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي في ذات الفترة"، مبيناً أن "شهر حزيران الجاري سجل حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجميع حوادث الحرائق طبيعية وفرق الدفاع المدني جاهزة للتعامل معها".