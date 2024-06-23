2024-06-23 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة العليا المعنية بمشروع مدينة الصدر الجديدة، جرت خلاله مناقشة الإجراءات الخاصة باستكمال متطلبات تنفيذ هذا المشروع السكني المهم، فضلاً عن مناقشة آلية التمويل الإجمالية للمشروع، وبما يؤمن جميع مستلزمات إنجازه. ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بسرعة تقديم دراسة تفصيلية شاملة، تتضمن […]

ظهرت المقالة مشروع مدينة الصدر الجديدة.. تأجيل منح التعاقدات بسبب “زيادة الكلفة” أولاً على ايشان.