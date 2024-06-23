2024-06-23 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، حصولها على دعم وتخصيصات مالية وصلت قيمتها إلى 50 مليار دينار، من أجل تفادي الحرائق، فيما أشارت إلى أنها زجّت بأكثر من أربعة آلاف منتسب من ذوي العقود الشابة في المديرية. وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم، في تصريح صحفي، إن “مديرية الدفاع المدني أصدرت جملة من […]

ظهرت المقالة العراق.. عشرات المليارات ومئات العجلات للسيطرة على الحرائق وتفاديها أولاً على ايشان.