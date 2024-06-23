الداخلية تحصي عدد الحرائق خلال 6 أشهر.. والدفاع المدني تقول: حالنا أفضل من السعودية

2024-06-23 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، تسجيل أكثر من 5544 حريقاً خلال 6 أشهر، فيما أكدت انها مسيطر عليها وأن هناك "تهويلا" في نسبتها.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي، حضرته "بغداد اليوم"، إن "الحرائق في عموم البلاد قد انخفضت خلال سنة واحدة الى 44 بالمئة" مؤكداً أن "فرق مديرية الدفاع المدني نفذت 165 عملية انقاذ لغاية الان".

وأشار الى أن "عدد كشوفات السلامة على المشاريع بلغت 73144 مشروعاً، تم إغلاق 162 موقعا منها مخالفا للشروط في عموم المحافظات".

من جانبه قال مدير الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم، خلال المؤتمر: "حصلنا على موافقات بغلق كل المشاريع المخالفة لشروط السلامة".

وأكد كاظم أن "الحرائق في هذه السنة مسيطر عليها"، مبيناً أن "حالنا في العراق افضل من السعودية بعدد الحرائق، وهنالك تهويل في نسبة الحرائق التي تحدث لدينا".