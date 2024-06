بالاسماء: الاعلان عن صدور عدد جديد من صكوك قروض الاسكان في ذي قار

2024-06-23 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن صندوق إسكان ذي قار عن وصول دفعة جديدة من صكوك قروض الإسكان، تتضمن 69 صكاً مصرفياً، لمواطنين في المحافظة. وستبدأ عملية توزيع الصكوك يوم غد الاثنين للمستفيدين المدرجة أسماؤهم في القائمتين الأولى والثانية، بينما سيتم توزيع الصكوك الخاصة بالقائمتين الثالثة والرابعة يوم الأربعاء.انتهى.

