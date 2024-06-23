رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة
2024-06-23 21:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة، (محور السراي-القشلة- باتجاه ساحة الميدان) بعد إنجازها".
أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة، (محور السراي-القشلة- باتجاه ساحة الميدان) بعد إنجازها".