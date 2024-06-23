وزير التعليم يكرم عراقيا رفض التتويج ببطولة عالمية بسبب تواجد منافس من الكيان الصهيوني

2024-06-23 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بطلا عراقيا رفض التتويج ببطولة عالمية بسبب تواجد منافس من الكيان الصهيوني.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "العبودي استقبل وفدا ضم رئيس الاتحاد العراقي للموايتاي وعددا من المدربين واللاعبين بحضور نقيب الأكاديميين العراقيين".وأضافت، أن "العبودي كرم لاعب منتخب العراق للموايتاي الحاصل على مركز متقدم في بطولة العالم البطل علي الكناني الذي رفض الصعود إلى منصة التتويج احتجاجا على وجود لاعب منافس من الكيان الصهيوني".وأكد العبودي وفقا للبيان، أن "الموقف البطولي للاعب العراقي المشارك في بطولة العالم للمتقدمين في اليونان جاء في سياق مواقف الدعم التي يتبناها العراقيون تجاه القضية الفلسطينية، او رفضا للجرائم الوحشية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى، أن "هذا الموقف وحده يمثل إنجازا رياضيا وأخلاقيا ووطنيا وإنسانيا يستحق التكريم والإشادة".وبينت الوزارة أن "وفد الموايتاي ثمن الدعم والرعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي"، مشيرين إلى، أن "رفض اللاعب العراقي صعود منصات التتويج لوجود من يمثل الكيان الغاصب هي رسالة دعم للشعب الفلسطيني الذي يخوض منازلة تاريخية ضد آلة الموت الصهيوني".