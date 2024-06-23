2024-06-23 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير توقعات الطقس، اليوم الأحد، (23 حزيران 2024)، الى انتهاء موجة الحر "المرهقة" في البلاد المستمرة منذ 11 حزيران الجاري.

وقال المنبئ الجوي، واثق السلامي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "يتراجع قليلا تأثير المرتفع الجوي شبه مداري، وذلك بسبب اندفاع حوض علوي بطبقات الجو العليا ترافقه كتلة اقل حرارة والطقس عموما سيكون صحوا ومستقرا مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية".

ولفت الى ان "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 20 كم تنشط الى 30 كم في بعض المناطق مسببة تصاعد الغبار الخفيف".

وتوقع السلامي "انخفاض درجات الحرارة العظمى عما كانت عليه اليوم ومن المتوقع ان تسجل، في المحافظات (دهوك 38 مْ، الموصل 42 مْ، أربيل 41 مْ، السليمانية 37 مْ، كركوك 43 مْ، صلاح الدين 43 مْ، ديالى 46 مْ، بغداد 45 مْ، الأنبار 42 مْ، كربلاء 43 مْ، بابل 45 مْ، النجف 44 مْ، الديوانية 45 مْ، واسط 47 مْ، السماوة 46 مْ، ذي قار 47 مْ، ميسان 48 مْ، البصرة 49 مْ".

ولفت الى، ان "درجات الحرارة ستنخفض غداً وتنحسر موجة الحر عن الأجواء بعد أيام طوال، كانت مرهقة ومتعبة للجميع ولكن هذا لا يعني برودة الطقس وانما فروقات حرارية وكما تشير التحديثات الى عدم وجود موجات حر اخرى خلال الفترة المقبلة لكن ممكن حصول ارتفاع بدرجات الحرارة ولكن يختلف عن موجتنا الحالية (المزعجة)".